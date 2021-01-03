نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب عمار حمدي لاعب الأهلي، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري، العودة للأهلي وقطع إعارته من الاتحاد السكندري بعد طلب بيتسو موسيماني المدير الفني المارد الأحمر استعادته مرة ثانية.

وكشف مصدر مطلع أن عمار حمدي يرغب بشدة في العودة للأهلي ونقل رغبته لمسؤولي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي.

ويحاول عمار حمدي إقناع مسؤولي الاتحاد بالموافقة على رحيله في ظل رفض إدارة زعيم الثغر التفريط فيه نظرا للحاجة الفنية لخدماته.