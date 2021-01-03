برشلونة يتقدم على هويسكا بهدف دي يونج في الليجا

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره هويسكا، متقدمًا عليه بهدف نظيف، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة 27، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ليونيل ميسي.

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هويسكا، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني. وعاد ليونيل ميسي لقيادة خط هجوم البارسا بعد غيابه عن الفريق الجولة الماضية أمام إيبار، والتي انتهت بتعادل الفريقين. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز السادس برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل هويسكا جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة.

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