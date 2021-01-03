المقاولون العرب يخوض تدريباته بتونس استعدادا للنجم الساحلي في إياب دور الـ32 للكونفيدرالية

خاض فريق المقاولون العرب مران خفيف مساء اليوم الاحد باحد الملاعب القريبة من فندق اقامة بعثة الذئاب بتونس .

وقاد مران المقاولون الرباعي رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى على الإجتماع مع الفريق قبل المران حفزهم خلال الإجتماع على بزل اقصى جهد والالتزام بالتعليمات خلال موقعة الأربعاء امام النجم الساحلي في إياب دور ال٣٢ للكونفيدرالية.

وتعهد الجميع ببزل اقصى جهد وتقديم اداء قوى خلال نوقعة الإياب التى يحتاج فيها المقاولون للتعادل الإيجابي باى اهداف او الفوز لعبور موقعة دور ال٣٢ للكونفيدرالية.

واعرب المهندس محمد عادل فتحي عن ارتياحه الشديد لالتزام جميع اللاعبين وظهورهم بصورة مشرفة منذ الوصول ورغم مشقة الرحلة الى ان الفريق اداء مران جاد وقوى وتناول اللاعبون العشاء قبل الخلود للنوم والحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء اول يوم للبعثة في تونس.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائى التأهيل وعلاء هويدى تأهيل.

بالاضافة الى 24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.