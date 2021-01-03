كريستيانو رونالدو يعادل عدد أهداف بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في التاريخ

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.
رونالدو أحرز هدفًا منذ قليل ليصل لهدفه رقم 757 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.
رونالدو أحرز 102 هدف مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجل باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد.
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