الزمالك: ندرس عرضا رسميا وحيدا لاحتراف مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنه المعينة لادارة شئون النادي أكدت انها لن تلتفت إلا للعروض الرسمية فقط المقدمة لأي لاعب بالفريق.

واكد المصدر أن اللجنة التي تدير نادي الزمالك لا تتعامل إلا مع العروض الرسمية التي تأتي للنادي بشأن أي لاعب وحتي الان العروض الرسميه قليلة.

وأضاف المصدر أن اللجنه شددت على أنها لن تنصت لاي عروض نهائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

وأكمل المصدر أن الزمالك لا يملك أي عرض رسمي لضم مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض سوى من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

واشار المصدر أنه لا تزال اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي تدرس العرض بشكل جيد حتي الآن.

واختتم المصدر حديثه أنه ليس لدى اللجنة أي مانع من احتراف مصطفى محمد، لكن بالقيمة التي تليق باسم نادي الزمالك ولاعب بحجم وقيمة مصطفى محمد يجب أن يكون العرض كبير.