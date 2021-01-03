الأشعة تحسم مصير دونجا مع الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي

تحدد الاشعة حجم إصابة دونجا لاعب الاسماعيلي ويطير فجر الجمعة المقبل إلى المغرب مع محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب لمواجهة الرجاء.

ومنح أبوطالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي راحة سلبية غدًا عقب الهزيمة أمام المقاصة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

وتعرض محمود عبدالعاطي دونجا لكدمة في الكاحل ومن المقرر أن يخضع للأشعة خلال ساعات لتحديد موقف مشاركته مع فريقه أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية.

ويستعد الإسماعيلي الثلاثاء المقبل لمواجهة الرجاء للمغربي في إياب البطولة العربية المقرر لها ١١ من الشهر الجاري بالمغرب.

ويكثف الجهاز الطبي محاولات علاج عبدالرحمن مجدي المصاب للإلحاق بالمباراة الهامة والمرتقبة.