الأهلي: والتر بواليا من أولوياتنا منذ فترة طويلة وعمار حمدي لن يعود الآن

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم العمل على انضمام والتر بواليا لصفوف الفريق الأول منذ فترة طويلة وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وأضاف أمير توفيق، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي يعمل على تدعيم صفوف الفريق وتوفير كافة الاحتياجات للجهاز الفني للفريق الأول. ومن جهة أخرى، كشف أمير توفيق، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في عودة عمار حمدي خلال فترة الانتقالات الحالية، قائلًا "الحديث عن عودة عمار حمدي من صفوف الاتحاد السكندري غير صحيح". وتابع "النادي الأهلي له الحق في عودة عمار حمدي من الموسم الأول رغم إعارته موسمين وتربطنا علاقة قوية مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري". وأتم "إعارة عربي بدر للنادي الجونة ستفيد النادي الأهلي كثيرا".

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