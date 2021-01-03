والتر بواليا: تعلمت العديد من كلمات اللغة العربية أبرزها «القاضية ممكن»

كشف والتر بواليا، الوارد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أبرز الكلمات التي تعلمها في اللغة العربية من اللاعبين المقربين له في الدوري، وبالأخص في ناديه السابق الجونة.

وقال "بواليا"، خلال استضافته على فضائية النادي الأهلي ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي، إنه يعشق الأكلات المصرية فقد جرب الملوخية لكن الأفضل له "العكاوي"، فقد تذوقها في أحد المطاعم الشهيرة وكانت هي الأفضل على الإطلاق.

وأضاف أنه تعلم العديد من الكلمات باللغة العربية خاصة أنه منذ عام في مصر، وكان أكرم توفيق والسعداوي لاعبا الجونة وقت تواجده في الفريق يعلمونه اللغة العربية.

وتابع "تعلمت كلمات كثيرة أبرزها هي "القاضية ممكن" وبدأ يرددها كثيرًا خلال تواجده في برنامج البيت الكبير".

جدير بالذكر أن كلمة القاضية "ممكن قالها" عصام الشوالي معلق على هدف أفشة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتصر خلالها الأهلي وتوج باللقب التاسع في تاريخه.