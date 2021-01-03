الشوط الأول.. يوفنتوس يتقدم على أودينيزي بهدف رونالدو في الدوري الإيطالي

تقدم يوفنتوس على أودينيزي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.
راؤول دي باول استطاع تسجيل هدفًا لـ أودينييزي في الدقيقة 11،لكن الهدف تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار لوجود لمسة يد على اللاعب.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدف اليوفي الوحيد حتى الآن في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.وأعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أودينيزي، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
في حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو
خط الوسط: رودريجو بينتاكور - ويستون ماكيني - فيردريكو كييزا - آرون رامسي
خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.
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