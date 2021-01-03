نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحقق رقم تاريخي جديد مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بحدث تاريخي وذلك في مباراة فريقه ضد هويسكا التي تقام على ملعب الكوراز لحساب لقاءات الجولة السابعة عشر من الليجا.

وقالت شبكة " أوبتا " للأحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن هذه المباراة تحمل الرقم 500 للبرغوث بقميص العملاق الإسباني في تاريخ الليجا.

وأوضحت الشبكة إلى أن ميسي بات أول لاعب أجنبي غير أسباني يصل إلى 500 مباراة في تاريخ الدوري الاسباني الممتاز وسط غموض يحيط بمصيره الذي لم يعلن قراره حتى الآن بخصوص مستقبله.