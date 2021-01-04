الزمالك: عرضنا على فرجاني ساسي مبلغا غير قابل للزيادة

قال عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إنه لا جديد حول مسألة تجديد لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي.

وأضاف "سالم"، في تصريحات ببرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد ساسي، وعرضنا على اللاعب مبلغًا غير قابل للزيادة".

واختتم "سالم"، فرجاني ساسي حصل على 85% من قيمة مستحقاته المالية.