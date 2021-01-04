أحمد الشيخ : وكيل لاعبين هددني بعد انتقالي للأهلي

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض للتهديد بعد نشر خبر انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي والتوقيع بشكل رسمي.
وأكد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحد وكلاء اللاعبين هددني بعد إعلان خبر انتقالي لصفوف الأهلي بشكل غريب".
وأضاف: "لم ألتفت إلى التهديدات وقمت بالانضمام لصفوف النادي الأهلي"
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