حمد إبراهيم: المقاصة عانى في بداية الموسم من الإحلال والتجديد

أشاد حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة بالفوز الذي حققه فريقه على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري المصري.

وأضاف حمد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الفريق كان يحتاج إلى الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول الترتيب.

واختتم حمد ، الفريق عانى في بداية الموسم من الإحلال والتجديد ، حيث رحل الكثير من اللاعبين عن صفوف الفريق .