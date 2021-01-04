متحدث الزمالك: مصطفى محمد رفض تعديل عقده مع الفريق

قال عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق رفض تعديل عقده، وأنه لا يفكر في الأمور المالية، وأن الاحتراف الخارجي هو الهدف الرئيسي للاعب.
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة ''Ten'': الفريق يحقق نتائج جيدة في بطولة الدوري، وباتشيكو يعتمد على العناصر الأكثر تركيزا".
واختتم سالم ، مصطفى محمد يخوض التدريبات بدون تركيز، وذهنه مشتت بسبب تفكيره في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
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