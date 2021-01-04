مضايقات الزمالك غيرت وجهتي.. أحمد الشيخ: اتصال هيثم عرابي حسم انتقالي للأهلي

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض لمضايقات كبيرة من لاعبي نادي الزمالك خلال لقائه الأخير أمام نادي مصر المقاصة قبل الانتقال إلى الأهلي.

وأكد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من فاوضني ووافقت وقتها ووقعت ولكن بعد هذه المضايقات غيرت وجهتي وقررت التوقيع للنادي الأهلي".

وتابع: "بعد انتهاء مباراة الزمالك، تلقيت تليفون من هيثم عرابي مدير التعاقدات في الأهلي وقتها وحسم انتقالي للأهلي فورًا خاصة بعد المضايقات من لاعبي الزمالك".