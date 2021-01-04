برشلونة يفوز على هويسكا 1 - 0 في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره هويسكا بهدف نظيف في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة 27، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ليونيل ميسي.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 28 في المركز الخامس، وتوقف رصيد هويسكا عند النقطة 12 في المركز العشرين والأخير.
كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هويسكا، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
وعاد ليونيل ميسي لقيادة خط هجوم البارسا بعد غيابه عن الفريق الجولة الماضية أمام إيبار، والتي انتهت بتعادل الفريقين.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت
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