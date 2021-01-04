أسد.. والتر بواليا يتغزل فى أكرم توفيق بعد الانتقال للأهلى

وقال بواليا خلال استضافته عبر فضائية النادي الأهلي في برنامج البيت الكبير الذي يقدمه هاني رمزي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، إن أكرم توفيق لاعب الوسط رفيقه في الجونة سابقًا وفي الأهلي حاليًا "|أسد" في منتصف الملعب ويحكم منطقة المنتصف بشكل مميز.
وأضاف بواليا أن، لاعبي الأهلي على علاقة جيدة به منذ وقت طويل، وذلك يجعله أسرع اندماجًا بين اللاعبين ويسهل الأمر على مشواره مع الأهلي وتحقيق انجازات وتسجيل أهداف.
وأشار بواليا الى أن، الدوري هذا العام صعب ولكن الفترة الحالية التركيز في كأس العالم للأندية، فتواجد اسمه بين قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية دفعة كبيرة تمنحه ثقة كبيرة.
وأكمل:" أسعى لتحقيق أهدافى خلال الفترة المقبلة مع الأهلي وارتباط اسمي بنادي القرن سيجعل تاريخي أكبر.
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