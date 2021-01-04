والتر بواليا يكشف عن العروض التي تلقاها أثناء مفاوضات الأهلي معه

كشف والتر بواليا، الوارد الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها أثناء مفاوضات الأهلي له.
وقال "بواليا"، خلال استضافته على فضائية النادي الأهلي ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي، إنه تلقى عدة عروض خارجية قبل أن يقرر الانضمام للمارد الأحمر.
وأضاف بواليا، إنه تلقى العديد من العروض لكنها لم تشد انتباهه، وكانت رغبته هى اللعب للمارد الأحمر رغم نصائح المقربين.
وأشار إلى أنه تلقى عروضا من الترجى التونسى وبعض الأندية القطرية، إلى جانب عروض من الأندية الكويتية التى نصحه البعض بقبولها إلا أنه فضل فى النهاية اللعب للأهلى.
وتابع والتر بواليا، أن اللعب للنادى الأهلى فرصة كبيرة وخطوة كبيرة ستضاف إلى سيرته الذاتية.
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