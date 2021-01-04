شادي محمد: بواليا إضافة لهجوم الأهلي.. والمونديال مكافأة حصد اللقب الإفريقي

أثنى شادي محمد نجم الأهلي السابق على تعاقد المارد الأحمر مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق مشددا على أنه صفقة مميزة وستفيد القلعة الحمراء. وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن بواليا سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، وأن هناك صفقات أخرى سيعلن عنها النادي خلال أيام فى خط الدفاع. وأضاف شادي أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر بمثابة تكريم ومكافأة التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا.

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