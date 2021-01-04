أحمد الشيخ: الزمالك فاوضني قبل الأهلي أثناء تعاقدي مع المقاصة

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إن الزمالك أول فريق فاوضه عن طريق أحمد سليمان، إلا أنه قال "إنه لن يرحل سوى بموافقة مسئولي المقاصة".
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وقعت عقود اللعب للزمالك بسبب ثقتي في كلام أحمد سليمان وتعرضت للغرامة من إدارة المقاصة".
وأضاف: "تقبلت عقوبة المقاصة بصدر رحب وإيهاب جلال طالبني بالتركيز في الملعب فقط، وتعرضي للإصابة في نهاية الموسم جعل الزمالك يتراجع عن إكمال التعاقد معي".
وأتم: "بعد عودتي من الإصابة تألقت أمام الزمالك وسجلت هدفا وتسببت في ركلة جزاء".
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