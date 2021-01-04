متنساش الشامبو والبلسم.. فرجاني ساسي يحتفل بعيد ميلاد هيثم فاروق.. شاهد

حرص فرجاني ساسي لاعب الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد ، هيثم فاروق، الذي يكمل الاثنين، عامه الـ50.
وكتب فرجاني عبر حسابه علي "تويتر" : "كل سنة وانت طيب يانجم مصر ومتنساش الشامبو والبلسم يكون ٢ فى ١ ????????????@HaythamFarouk".
وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما امس فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.
أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.
وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.
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