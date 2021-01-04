الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو الزمالك على سعر بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية إذا ما تلقى عرضا للإحتراف الخارجي.
سعر بيع مصطفى محمد في الزمالك
حدد مسؤولو الزمالك مبلغ 6 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
واتفق مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، مع مصطفى محمد على تأجيل ملف الاحتراف الخارجي إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد عرضا للاحتراف الخارجي عبر بوابة سانت اتيان الفرنسي في يناير الجاري إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا رحيل الاعب.
ويعد مصطفى محمد أحد أهم الاعبين في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، وكذلك منتخب مصر حيث يعتبر المهاجم الأساسي للفراعنة.