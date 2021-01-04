بعض لاعبي الأهلي بيشجعوا الزمالك.. أحمد الشيخ: جميع أفراد أسرتي أهلاوية

كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، عن انتماء أسرته الكروية بين الأهلي والزمالك.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جميع أفراد أسرتي من مشجعي الأهلي وكانت رغبتهم هي اللعب له".
وعن اتهامه بالانتماء إلى نادي الزمالك، علق: "أنا لاعب محترف ومن صغري شخص لا ميول له ولا أنتمي لفريق معين وكنت أحب حازم إمام حتي اعتزاله".
وعلق أحمد الشيخ، على انتماءات نجوم الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك قائلا: "هناك لاعبين في الأهلي تشجع الزمالك ولاعبين في الزمالك تشجع الأهلي".
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