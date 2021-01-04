نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المقاصة يشيد بلاعبيه بعد الفوز على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة سعادته بعد فوز فريقه على الاسماعيلي بثلاثية مقال هدف ، في إطار مباريات الأسبوع الخامس للدوري المصري.

وأضاف حمد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الفريق كان يحتاج إلى الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول الترتيب.

واختتم حمد ، الفريق عانى في بداية الموسم من الإحلال والتجديد ، حيث رحل الكثير من اللاعبين عن صفوف الفريق .