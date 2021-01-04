نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون، فابينهو.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.