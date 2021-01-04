الرياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون. 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: أليسون بيكر. 

خط الدفاع: نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون، فابينهو.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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