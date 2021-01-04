نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بعد مرور 16 جولة.