ونشر كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور له من المباراة وعلق قائلا "شباب رائعون بدأنا 2021 بأفضل طريقة".
رونالدو أحرز هدفين منذ قليل في شباك أودينيزي، ليصل لهدفه رقم 758 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.
رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.
وتشير بعض مواقع الإحصائيات العالمية إلى أن النمساوي جوزيف بيكان هو الهداف التاريخي لكرة القدم بإحرازه 759 هدفًا لكن البعض يشير إلى أن بعض هذه الأهداف لم تسجل في مباريات رسمية.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من رونالدو بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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