الرياضة

أكرم عبدالمجيد الأقرب لقيادة بلقاس

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أحمد جودة - القاهرة - توصل مسئولى بلقاس لإتفاق مع أكرم عبدالمجيد لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لصلاح غباشى والذى تقدم بإستقالته اليوم عقب هزيمة الفريق أمام ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف.

و قرر هيثم عرابى المشرف العام على الكرة قبول الإستقالة مع تقديم الشكر لغباشى على الفترة التى قاد فيها الفريق فنيا منذ بداية الموسم.

و تقدم أكرم عبدالمجيد بإعتذاره لمجلس إدارة شربين والذى يتولى قيادته حاليا عن الإستمرار فى الفترة المقبلة تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع بلقاس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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