ولكن الروخيبلانكوس يملك مواجهتين مؤجلتين، وذلك عقب انتصار الروخيبلانكوس اليوم على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012