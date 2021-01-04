نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال يحتل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف، متساويًا مع كل من، ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد.

وجاء في المركز الثالث كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد برصيد 8 أهداف، متساويًا مع لويس سوايز بنفس رصيد الأهداف.

ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاعب وميكيل أويارزابال ريال سوسيداد ولكل منهما 7 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر:

1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.

2 – ياجو اسباس 9 أهداف.

3 – كريم بنزيما 8 أهداف.

4 – لويس سوايز 8 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.

6 – ليونيل ميسي 7 أهداف

7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.

8- جواو فيليكس 5 أهداف.

9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.

10 – كارلوس سولير 5 أهداف.