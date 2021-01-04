شيما صابر تمازح متابعيها بصورة لزوجها

شاركت الفنانة شيما صابر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لزوجها رامي صبري لاعب فريق إنبي.

وعلقت شيما صابر على الصورة قائلة "‏‎#رامي_صبري صوره نادره لاحسن مدافع هداف و هو قاعد مريح في البلكونه ‎#رامي_صبري".

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

وأحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.