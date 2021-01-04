اللجنة التنفيذية لـ الزمالك: نمتلك أغلى عقود لاعبين في مصر.. وساسي استلم مستحقاته

تحدث إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أن فريق كرة القدم يمتلك أغلى عقود لاعبين في مصر، وموقف التونسي فرجاني ساسي.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": "تعديل العقود إجراء غير قانوني، فاللاعب والنادي متمثل في الإدارة السابقة كل منهما ارتضى بالشروط الموجود في العقد فلا يجوز إجراء أي تعديل عليها حاليا".

وأضاف:" دخل اشتراكات الأعضاء وعقد الرعاية والبث وايجارات سور الزمالك لا تغطي مصاريف فريق الكرة".

وتابع:" إجمالي عقود اللاعبين في الزمالك في العام يقدر بـ 257 مليون جنيه ، فهم أعلي عقود لاعبين في مصر".

وأتم مدير اللجنة التنفيذية للزمالك:" نعاني من عجز في ملف عقود اللاعبين داخل نادي الزمالك،ونحاول ايجاد مصادر دخل جديدة لسد هذا العجز".

وعن فرجاني ساسي قال: "هناك رغبة متبادلة بين الطرفين وهناك أخبار سعيدة تخص اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وواصل "الزمالك حول مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة بالكامل منذ 4 أيام، هناك الكثير من الاجتهادات والشائعات لا نعلم مصدرها بشأن التجديد للاعب".