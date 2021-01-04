أحمد عيد عبد الملك يهنئ هيثم فاروق بعيد ميلاده

هنأ الكابتن احمد عبد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صديقه الكابتن هيثم فاروق بعيد ميلاده.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏كل سنة و انت طيب يا كابتن هيثم يا اجمد محلل في الوطن العربي".

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول السبت، فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

فوز الزمالك على إنبي أشعل أجواء المنافسة، بعد تساوي الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 10 نقاط، من 3 مباريات فوز وتعادل وحيد.