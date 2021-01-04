نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيخ عن تفضيله الأهلي على الزمالك: التدريب في التتش يزيد من قيمة أي لاعب بالعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، سبب تفضيله الانتقال إلى القلعة الحمراء، عن الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وأشار أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن النادي الأهلي قلعة كبيرة، وشرف لأي لاعب الإنضمام لصفوفه، موضحا أن مجرد التدريب في التتش يزيد من قيمة أي لاعب في مصر والعالم.

وكان أحمد الشيخ انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد رحيله عن الأهلي بقرار من الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الأحمر.