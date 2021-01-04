مطالب جماهيرية برحيل مجلس عثمان من الإسماعيلي

حالة من الحزن تخييم شوارع الإسماعيلية، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مصر للمقاصة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة ال٦ من مسابقة الدوري. وخرجت الجماهير غاضبة تطالب برحيل مجلس الادارة برئاسة المهندس ابراهيم عثمان وتعيين لجنة للإنقاذ الفريق من الهبوط، مطالبين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل لحل أزمة الإسماعيلي.

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