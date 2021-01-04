طبيب منتخب الشباب يتهم ربيع ياسين بانفجار إصابات كورونا داخل الفريق

أتهم وليد منظور طبيب منتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين بالتقصير في أزمة المنتخب خلال السفر إلى تونس، لخوض تصفيات كأس العالم للشباب.
وقال منظور على برنامج "الحكاية" على ام بي سي مصر: "هناك نقاط كثيرة ذُكرت ليس لها أساس من الصحة، أولها كلام جمال محمد علي عن إيجابية عينة محمود صابر منذ بداية المعسكر، وهذا غير صحيح وعينته جاءت سلبية في البداية ودخل قائمة أول مباراة".
وأضاف: "كان لدي طلبات عند الوصول إلى تونس من أجل الإجراءات الاحترازية، منها تخصيص حافلة صغيرة يتحرك بها الجهاز الفني ليتم فصله عن اللاعبين".
وتابع: "كما طلبت عمل مسحة يوم 10 بعد يومين من الوصول إلى تونس، وطلبت قاعة اجتماعات أكبر مثلما فعلت بعثة المغرب التي دفعت مبلغا للحصول على قاعة أكبر".
وواصل: "وطلبت أن يقيم كل لاعب في غرفة فردية وليس في غرف ثنائية كما حدث، لكن كل هذه الطلبات لم تتحقق لأننا سافرنا تونس دون أموال لدرجة أننا أقمنا في الفندق 4 أيام دون أن ندفع وبدأوا في مطالبتنا بالسداد، وهنا قام فرجاني ساسي بتحويل الأموال وحدثت تلك القصة".
وكشف: "عندما دخل ربيع ياسين المستشفى أنا من دفعت له، لأنهم لم يقبلوا استقباله قبل السداد".
وأضاف: "في صلاة الجمعة وقف ربيع ياسين وقال أنا الدكتور وأنا المسؤول، طالبته بالصلاة في مكان مفتوح، فقال لي: لا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، محدش كان بيقدر يكلمه للأسف".
قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد في اجتماعها اليوم إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
كان مصدر مطلع داخل الجبلاية قال أن مسؤولى اتحاد الكرة بصدد اصدار بيان رسمى بنتيجة التحقيق الذى أدان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وتحمله مسؤلية الإصابات بفيروس كورونا التى تفشت بصفوف لاعبي شباب الفراعنة فى تونس.
لفت إلى أن البيان الرسمى سوف يشمل أيضا حرمان ربيع ياسين من تدريب المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها خلال الفترة المقبلة.
وكان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى تصريحات له : تلقينا التقرير الخاص بتقصى الحقائق حول أزمة انسحاب منتخب الشباب في تونس وسوف يتم الإعلان عن القرارات يوم الأحد القادم بعد رفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأظهرت مسحة فيروس كورونا عن سلبية عينة ٥ لاعبين بصفوف منتخب الشباب إضافة إلى عامل المهمات الذين يخضعون إلى العزل الصحى منذ عودتهم من تونس.
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