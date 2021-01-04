لكرة اليد.. سلبية مسحة كورونا للمنتخبين المصري والياباني

أعلن الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سلبية مسحة كورونا التي أجراها المنتخبان المصري والياباني، وكان المنتخب الياباني قد قام بإجراء مسحة بالكامل فور وصوله مطار القاهرة قبل السماح له بدخول الكبسولة الطبية.
ونفس الامر قام به منتخبنا الأول لكرة اليد قبل الانتظام في معسكره الأخير في ظل التشديد علي تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية من اللجنة المنظمة واللجنة الطبية ووزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الياباني وصل للقاهرة مبكرا من اجل خوض تجربتان مع الفراعنة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري.
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