فرج عامر: وصول حكم الڤار إلى استاد الإسكندرية في نهاية الشوط الأول

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تأخر وصول حكام تقنية الفيديو في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.
وكتب عامر على صفحته على "فيس بوك": "فضيحة رياضية كبيرة وهي وصول حكم الڤار الي استاد الإسكندرية لإدارة مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في نهاية الشوط الأول للمباراة".
وانتهت المباراة التي جمعت فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه سموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.
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