هل يخرج مروان محسن في إعارة عن الأهلي؟.. أمير توفيق يجيب

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة خروج مهاجم الفريق مروان محسن في إعارة بسبب مستواه المتواضع الفترة الماضية.
وقال توفيق في تصريحات لـقناة "أون سبورت": "عمار معار سنتين، ومن حق الأهلي طبقًا للعقد أن يستعيده بعد موسم، وحال حدوث أي شئ بخلاف العقد فنحن علاقتنا بنادي الاتحاد السكندري قوية جدا، ومتأكدون أننا لو كنا في احتياج للاعب سننظر للمصلحة العامة بين الناديين، ولكن الآن لا يوجد أي شئ".
وأضاف: "انتقال مروان محسن وأحمد ياسر ريان أو أكرم توفيق للاتحاد السكندري غير صحيح، الإعارات ستكون في أضيق الحدود، الموسم طويل ومضغوط ونحتاج لجميع اللاعبين".
ومن جهة آخري كشف أمير توفيق حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في عودة عمار حمدي خلال فترة الإنتقالات الحالية قائلا :" الحديث عن عودة عمار حمدي من صفوف الاتحاد السكندري غير صحيح ".
وتابع:" النادي الأهلي له الحق في عودة عمار حمدي من الموسم الأول رغم إعاراته موسمين وتربطنا علاقة قوية مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري".
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