ساسي يهنئ هيثم فاروق بعيد ميلاده

هنأ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، المحلل الرياضي هيثم فاروق بعيد ميلاده.

وكتب ساسي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كل سنة وانت طيب يانجم مصر ومتنساش الشامبو والبلسم يكون ٢ فى ١".

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأول السبت، فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

فوز الزمالك على إنبي أشعل أجواء المنافسة، بعد تساوي الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 10 نقاط، من 3 مباريات فوز وتعادل وحيد.