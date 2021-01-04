هشام نصر يطمئن على جاهزية صالة برج العرب استعدادا لمونديال اليد

تفقد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والكابتن عمرو فتحى عضو مجلس الإدارة، الصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالاسكندرية و ذلك للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق بطولة العالم في نسختها ال27 للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى و بمشاركة 32 منتخبا عالميا لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم.

وخلال الزيارة اجتمع المهندس هشام نصر و الكابتن عمرو فتحى مع جميع اللجان العاملة بالبطولة داخل الصالة المغطاة و مع جميع الشباب والشابات المتطوعين بالبطولة وطالبوهم ببذل أقصى جهد خلال البطولة لكى تخرج البطولة فى أفضل صورة أمام العالم..

ويتابع رئيس اللجنة المنظمة العمل في الصالات المقرر استضافتها للمونديال وهي برج العرب والعاصمة الادارية واكتوبر وستاد القاهرة.