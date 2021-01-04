يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري معقل فريق ساويثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون كالاتي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون. خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تياجو. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.

ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 33 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب الوصافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساويثهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.