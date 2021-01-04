عقبال 100 سنة.. إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاد هيثم فاروق

وكتب هيثم فاروق عبر "تويتر": "كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة وبإذن الله تكون سنة خير عليك وعلى أسرتك وتحقق كل اللي تتمناه".
وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأول السبت، فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.
أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.
فوز الزمالك على إنبي أشعل أجواء المنافسة، بعد تساوي الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 10 نقاط، من 3 مباريات فوز وتعادل وحيد.
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