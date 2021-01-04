نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري السعودي 2021 القادمة الجولة 12 وترتيب دوري المحترفين السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات الدوري السعودي 2021 القادمة الجولة 12 نقدمها لكم متابعي الكرة المستديرة في المملكة العربية السعودية ومحبي الفرق والندية السعودية، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 م، حيث انتهت الجولة 11 في عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بصدارة نادي الهلال السعودي للدوري موسم 2021 برصيد قاط (24) نقطة، ويأتي في المركز الثاني النادي الأهلي لتعثره في مباراته الأخيرة أمام فريق التعاون في الحصول على الثلاث نقاط لصعوده المركز الأول، وفي خضم الأخبار حول جائحة كورونا في المرحلة الثانية، فما زالت الأنشطة الرياضية مستمرة بعد توقف فترة بسبب تلك الجائجة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2021 القادمة

يخوض 16 نادي مباريات الجولة 12 في الدوري السعودي 2021- 1442 التي تنطلق خلال ثلاث أيام بداية من يوم الخميس المقبل 7 يناير 2021، وتنتهي يوم السبت 9 يناير 2021، ليتحدد حينها جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي الجولة 12 في مسيرة موسم 202-2021م، وفق ما وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا بيان به صورة للفرق السعودية ومبارياتهم، وبالتاريخ وموعد المباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي الجولة 11

هذا جدول ترتيب الدوري السعودي 2020 حتى نهاية الجولة 11، كما قدمنا لكم جدول هدافي الدوري السعودي بنهاية الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة دوري المحترفين السعودي.

مباريات يوم الخميس 7/1/2021

مباراة أبها × الفيصلي: في الساعة 3:50 بتوقيت مكة، 2:50 بتوقيت القاهرة، ويحل فريق ابها في المركز التاسع برصيد (14) نقطو، وفريق الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد (13) نقطة.

مباراة الوحدة× الفتح: في الساعة 5:35 م بتوقيت القاهرة، 6:35 م بتوقيت مكة، وياتي الوحدة بالمركز الخامس برصيد (18 ) نقطة، وفريق الفتح السعودي بالمركز الثامن برصيد (16) نقطة.

مباريات اليوم الجمعة 8/1/2021

مباراة الباطن× الهلال: في تمام الساعة 3:20 م بتوقيت القاهرة، 3.20م بتوقيت مكة، ويأتي الباطن في المركز الثالث عشر بالترتيب في جدول الدوري برصيد (11) نقطة، بينما الهلال بالمركز الأول في الدوري برصيد (24) نقطة.

مباراة القادسية× الأهلي: في الساعة 4:40 م بتوقيت مصر، 5.40م بتوقيت السعودي، ويحتل القادسية المركز العاشر برصيد (14) نقطة، والنادي الأهلي بالمركز الثاني برصيد ( 22) نقطة.

مباراة النصر× العين: في الساعة 6:55 م بتوقيت القاهرة، 7:55 م بتوقيت مكة، وعن الترتيب فإن النصر في المركز الرابع عشر برصيد (11) نقطة، ونادي العين بالمركز الخامس عشر برصيد (10) نقطة.

مباريات اليوم السبت 9/1/2021

في هذا اليوم 3 مباريات تجمع بين 6 فرق وهم: