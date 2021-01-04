الهداف_التاريخي يتصدر تويتر.. بعد إنفراد رونالدو لصدارة الأكثر تسجيلًا في تاريخ كرة القدم

وقال أخرون" التاريخ يحطم التاريخ ويحطم رقم بيليه التاريخي 757 هدف ويصل للهدف 758 ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم هوايته المفضلة تحطيم الارقام" و "الكوماندر ، القائد ، السلاح ، اللواء ، ماكينة الأهداف منذ ٢٠٠٢ لم يتوقف عن التهديف حتى كسر رقم بيليه القياسي وأصبح الهداف التاريخي لكرة القدم ب ٧٥٨ هدفًا ، إنصافًا للحق نعم هو الأفضل تاريخيا شئت أم أبيت ".
رونالدو أحرز هدفين منذ قليل في شباك أودينيزي، ليصل لهدفه رقم 758 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.
رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.
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