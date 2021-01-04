الهداف_التاريخي يتصدر تويتر.. بعد إنفراد رونالدو لصدارة الأكثر تسجيلًا في تاريخ كرة القدم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الهداف_التاريخي بعد تحطيم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم..

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم حسب أغلب مصادر الأرقام" و "‏من غير ما نضيف كلمة مع نادي واحد لنجمِّل الرقم هي كلمة واحدة وقولّا واحدّا " الهداف التاريخي لكرة القدم".

وقال أخرون" ‏التاريخ يحطم التاريخ ويحطم رقم بيليه التاريخي 757 هدف ويصل للهدف 758 ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم هوايته المفضلة تحطيم الارقام" و "‏الكوماندر ، القائد ، السلاح ، اللواء ، ماكينة الأهداف منذ ٢٠٠٢ لم يتوقف عن التهديف حتى كسر رقم بيليه القياسي وأصبح الهداف التاريخي لكرة القدم ب ٧٥٨ هدفًا ، إنصافًا للحق نعم هو الأفضل تاريخيا شئت أم أبيت ".

وتجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أحرز هدفين منذ قليل في شباك أودينيزي، ليصل لهدفه رقم 758 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.

رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.