نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: غضبت من جماهير الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز، استيائه من جماهير النادي الأهلي بسبب الهجوم عليه خلال فترة تواجده داخل النادي، بسبب إعلان شعر قمت بعمله لأحد الشركات خلال الفترة الماضية، وفوجئت من الهجوم على شخصي.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "فوجئت بهجوم كبير وحملة ضدي من جانب جماهير نادي الأهلي بسبب الإعلان الذي قمت بعمله لأحد الشركات".

وأشار، " أحد الصحفيين قام بتسريب هذه الصور إلى جماهير الأهلي من أجل الهجوم علي خلال الفترة الماضية وهو ماحدث وفوجئت بحملة كبيرة ضدي".