نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة وبطل النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وسونيديب على ملعب الأهلي وي السلام، يوم الثلاثاء المقبل 5 يناير، في مباراة العودة في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وستُذاع المباراة على قناة الأهلي حصريًا، مثلما حدث في مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الماضي، حيث بدءًا من دور الـ 16 يكون بث المباريات حصريًا على قنوات بين سبورتس.

وحقق الشياطين الحمر الفوز بهدف نظيف في النيجر، احرزه المالي أليو ديانج لاعب الوسط، في مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب الأهلي.

وكان سونيديب وصل إلى هذا الدور بعد ان تخطي مقديشيو سيتي بطل الصومال، بثنائية نظيفة في الذهاب ومثلها في الإياب، في الدور التمهيدي.