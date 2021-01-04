الرياضة

حسني عبده ربه يطالب بتغيير مدرب الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حسني عبد ربه لاعب نادي الاسماعيلي السابق أن فريق الدراويش يحتاج إلى مدرب  على مستوى عالي ، و أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية ليست في مصلحة الفريق.

وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' اللاعبين ظهروا بشكل سيء أمام المقاصة ، و استسلموا بعد الهدف الثالث.

واختتم عبد ربه ، الاسماعيلي يستطيع تخطي الرجاء في نصف نهائي كأس الاتحاد العربي ، في حال تكاتف اللاعبين و إحساسهم بقيمة الفريق.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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