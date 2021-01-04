نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني عبده ربه يطالب بتغيير مدرب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسني عبد ربه لاعب نادي الاسماعيلي السابق أن فريق الدراويش يحتاج إلى مدرب على مستوى عالي ، و أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية ليست في مصلحة الفريق.

وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' اللاعبين ظهروا بشكل سيء أمام المقاصة ، و استسلموا بعد الهدف الثالث.

واختتم عبد ربه ، الاسماعيلي يستطيع تخطي الرجاء في نصف نهائي كأس الاتحاد العربي ، في حال تكاتف اللاعبين و إحساسهم بقيمة الفريق.