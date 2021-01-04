نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة السادسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أمس الأحد 3 يناير، أحداث الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي شهدت إقامة 10 مباريات في يوم واحد.

وعزز ميلان صدارته بفوزه على مضيفه بينيفينتو بهدفين، فيما سحق إنتر ميلان ضيفه كروتوني بنتيجة 6/2.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه أودينيزي برباعية مقابل هدف، وفاز روما على ضيفه سامبدوريا بهدف، وهي نفس نتيجة فوز هيلاس فيرونا على مضيفه سبازيا.

وفي لقاءات أخرى، فاز أتالانتا على ساسولو 5/1، وسحق نابولي مضيفه كالياري 4/1، وتغلب تورينو على بارما 3/0.

وتعادل فيورنتينا مع بولونيا بدون أهداف، فيما تعادل لاتسيو مع مضيفه جنوى بهدف لهدف، لصيبح ترتيب الكالتشيو على النحو التالي.

1- ميلان 37 نقطة.

2- إنتر ميلان 36 نقطة.

3- روما 30 نقطة.

4- نابولي 28 نقطة.

5- يوفنتوس 27 نقطة.

6- ساسولو 26 نقطة.

7- أتالانتا 25 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 23 نقطة.

9- لاتسيو 22 نقطة.

10- بينيفينتو 18 نقطة.

11- سامبدوريا 17 نقطة.

12- بولونيا 16 نقطة.

13- أودينيزي 15 نقطة.

14- فيورنتينا 15 نقطة.

15- كالياري 14 نقطة.

16- بارما 12 نقطة.

17- تورينو 11 نقطة.

18- سبازيا 11 نقطة.

19- جنوى 11 نقطة.

20- كروتوني 9 نقاط.