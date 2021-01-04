ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، إمكانية استعادة خدمات نجم فريقه السابق، خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وأبدى مسئولو ريال مدريد اهتمامهم بلاعب الفريق السابق ميجيل بايزا، والذي انتقل إلى صفوف سيلتا فيجو في انتقالات الصيف الماضي في شهر أغسطس.

وكان بايزا قد رحل عن صفوف فريق الرديف بريال مدريد "كاستيا"، في انتقالات الصيف الماضي، لينضم إلى سيلتا فيجو الذي قام بشراء 50% من حقوق اللاعب، مقابل 3 ملايين يورو.

ويمتلك ريال مدريد ميزة، حيث لديه الأحقية في شراء بايزا خلال أول عامين من تواجده في سيلتا فيجو، وفي حالة عدم عودته سيحصل الميرنجي على نصف قيمة انتقاله لأي نادٍ في المستقبل.

ومن المتوقع أن يراقب ريال مدريد بايزا، في مباراة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 17 لليجا.